Трима шофьори са санкционирани за дрифт в Сливенско само за три дни. Случаите са установени от началото на седмицата при проверки на полицейски екипи.

Водачите са използвали пътища, отворени за обществено ползване, не по предназначение, като са извършвали резки маневри с приплъзване на гумите и завъртане на автомобилите. По този начин е създадена реална опасност от възникване на пътнотранспортно произшествие.

Първият случай е установен в Твърдица. 21-годишен мъж от Казанлък е бил засечен да дрифтира с автомобил на кръстовището на улиците „Княз Борис I“ и „Паисий Хилендарски“.

МВР-Сливен

Друг случай е регистриран в Сливен. 31-годишен мъж е установен при дрифт в района на кръговото кръстовище на бул. „Банско шосе“.

Третият водач е 28-годишен мъж от Сливен. Той е установен на път II-53 в района до летище „Бършен“.

И на тримата водачи са отнети шофьорските книжки със заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

Според Закона за движението по пътищата за подобно нарушение е предвидена глоба от 1500 евро и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца.