Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика не прие на първо гласуване законопроект за промени в Закона за движението по пътищата, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители. С него се предлага създаването на специални места за кратък престой на родители в близост до ясли, детски градини и училища.

Идеята е родителите да могат да спрат за няколко минути, за да заведат или вземат детето си, без да заплащат за престоя и без да бъдат санкционирани.

По време на представянето на законопроекта Сабрутев обясни, че подобна практика съществува в редица западноевропейски държави и в САЩ. По думите му предложението няма да отнеме възможности за паркиране на живеещите в съответния район.

Вносителите предлагат всяка община сама да определя броя на местата и часовите интервали за краткосрочен престой в зависимост от местната инфраструктура. Предвижда се родителите да посочват регистрационния номер на автомобила, с който превозват детето, за да могат да използват местата безплатно и да не бъдат глобявани.

Според Сабрутев необходимостта от такава мярка е особено голяма в София заради недостига на места в яслите и детските градини. По думите му това означава, че част от децата посещават заведения извън района, в който живеят.

Депутатите с различни позиции

От „Възраждане“ заявиха, че ще подкрепят предложението.

„Трябва да задължим общините да приемат такива наредби, като те сами ще преценят възможностите си за осигуряване на паркоместа, в зависимост от инфраструктурата“, каза Георги Георгиев.

Георги Петров от „Прогресивна България“ посочи, че задължителната мярка би била подходяща за Столичната община, но постави въпроса дали всяко детско заведение ще може да осигури необходимите места. По думите му в Пловдив и Бургас не съществуват същите проблеми, свързани с престоя.

Галя Василева от ГЕРБ-СДС също заяви подкрепа за предложението, като отбеляза, че между първо и второ четене могат да бъдат направени промени, които да го направят по-полезно за обществото.

В официално становище по законопроекта Министерството на образованието и науката също определя липсата на регламентирани места за временен престой пред детски ясли, градини и училища като сериозен проблем, особено в големите градове.

В същото време Националното сдружение на общините в Република България посочва, че създаването на задължителен минимален брой места може да затрудни някои общини заради особеностите на местната инфраструктура.

При гласуването в комисията четирима депутати бяха „за“, нямаше гласове „против“, а 14 се въздържаха. Така законопроектът не беше приет на първо гласуване.