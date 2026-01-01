Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден днес на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления, съобщиха световните агенции и местни медии.

Специалният съд за Косово в Хага обяви днес, че осъжда бившия лидер на разформированата Армия за освобождение на Косово на 25 години затвор по обвинение във военни престъпления по време на войната в Косово, съобщи вестник „Коха диторе“, позовавайки се на изявление на съдебния състав на съда.

Трибуналът обяви Тачи за виновен за убийството на общо 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност от страна на силите на АОК по време на конфликта. По делото освен Тачи са обвинени още трима от бившите лидери на АОК - Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Четиримата бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения.

Делото срещу бившите лидери на АОК започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от тях.

Продължителното задържане на бившите бунтовнически лидери предизвика по-рано през годината мирни протести в тяхна подкрепа. Десетки хиляди граждани се включиха в последната подобна демонстрация в Прищина миналата събота. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на Специалния съд за Косово, въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, както и в центъра на Прищина, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири.

В същото време в началото на септември председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (ОВ-АОК / OVL-UÇK) Хюсни Гуцати предупреди, че организацията му готви нови масови протести, ако бившите лидери на АОК бъдат признати за виновни, като не изключи вероятността те да обхванат както Косово, така и Албания и Северна Македония.