В хода на специализирана полицейска операция по линия на противодействие на разпространението на високорискови наркотични вещества, служители на Първо РУ-СДВР направили проверка в столичния квартал „Изток“, непосредствено след извършване на сделка за покупко-продажба на наркотични вещества.

С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани двама - 23-годишният клиент и 33-годишният дилър. При обиск у купувача е намерен и иззет плик, съдържащ растителна маса. При проведените в жилището на дилъра процесуално-следствени действия – претърсване и изземване, са намерени в различни опаковки 20 грама марихуана и около 10 грама хашиш, гриндер и над 8000 евро.

МВР

По случая е започнато разследване. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение за извършеното престъпление.

Служители на сектор „Наркотици“ в СДВР задържаха 23-годишен мъж с предишни регистрации за разпространение и притежание на наркотици и кражби. При личен обиск у него е намерена и иззета сгъвка с кокаин.

Проверката продължила в дома му, където при извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети още седем пликчета с кокаин. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение за извършеното престъпление и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.