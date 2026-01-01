В област Търговище 48 пешеходци са санкционирани за пресичане на пътното платно извън определените за това места. Това съобщиха от областната дирекция (ОД) на МВР след едноседмична (28 септември - 4 октомври) специализирана полицейска операция.

Акцентът на превантивната акция е бил спазването на правилата за пътна безопасност като условие за намаляване на предпоставките за инциденти с тази уязвима категория участници в движението, допълниха от полицията.

Проверени са 1453 водачи на моторни превозни средства и 135 пешеходци по време на операцията под наслов „Пешеходци“. В превантивната акция са участвали служители на сектор „Пътна полиция“ в ОД и „Охранителна полиция“ в районните управления в състава ѝ. За констатирано неосигуряване на предимство на пешеходци от контролните органи на пътя по време на акцията на шофьори са наложени девет глоби с фиш. На пешеходци, нарушили правилата за движение, за едноседмичния период са наложени 59 глоби с фиш, като 48 от тях са за пресичане на пътното платно извън определените за това пешеходни пътеки. На шестима пешеходци са наложени глоби с фиш за нарушение по чл. 113, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата – за използване на мобилен телефон, отклоняващ вниманието им, докато пресичат пътното платно. Трима пешеходци са глобени за неспазване сигналите на светофарната уредба (чл. 113, ал. 1, т. 3 от същия закон), а двама – за извършено от тях нарушение по чл. 114, ал. 1 от Закона – за внезапно навлизане в платното за движение.

Активният контрол за осигуряване на пътната безопасност в областта, осъществяван от полицейски екипи, продължава, казаха още от дирекцията.

Пресичане на пътното платно извън пешеходна пътека бе най-често срещаното нарушение на пешеходци в Търговищко, отчетено след двудневна специализирана полицейска акция за контрол на движението на пешеходците през есента на миналата година.