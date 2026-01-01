52-годишен мъж е пострадал сериозно, след като е бил блъснат от кола във Видинско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 1 май, когато в дежурната част е подаден сигнал за катастрофа.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 69-годишен мъж от Видин, се е движел от центъра на селото в посока към областния град. В този момент водачът е блъснал пешеходец, който, бутайки ръчна количка, се е придвижвал в най-лявата част на пътното платно в посока центъра на Новоселци.

Пострадалият е транспортиран първоначално в МБАЛ – Видин, а впоследствие е преместен за лечение в столична болница заради по-сериозните травми.

На мястото на инцидента е извършен оглед от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.