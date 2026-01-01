Драмата „Фиорд“ на румънския режисьор Кристиан Мунгиу, с участието на Себастиан Стан и Рената Рейнсве, спечели „Златната палма“ на 79-ия кинофестивал в Кан, съобщи Deadline.

По-рано по време на церемонията тази вечер руският режисьор Андрей Звягинцев получи Голямата награда за филма „Минотавър“. Режисьорският тандем Хавиер Карво и Хавиер Амброси, както и полякът Павел Павликовски, си поделиха наградата за най-добър режисьор съответно за La Bola Negra и Fatherland.

„Мечтаното приключение“ на германската режисьорка Валеска Гризебах - копродукция с българско участие, заснета изцяло у нас край Свиленград, спечели Наградата на журито.