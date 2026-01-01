Екипи от Община Велико Търново, Пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на старата столица, Дебелец, Килифарево, Присово и Пчелище след интензивния и силен пороен дъжд. Това съобщи в официалната си Facebook страница кметът на общината Даниел Панов.

Потоп във Великотърновско: Главна улица се превърна в река (ВИДЕО)

Само за 40 минути падна количество, по-голямо от средната норма за целия месец, посочи Панов. Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на улица "Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов" и село Присово.

За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, като критичната стойност е четири метра.

Панов информира гражданите, че могат да подават сигнали на телефон 0887209451, при което ще бъдат изпращани екипи за реакция.