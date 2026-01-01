Акад. Николай В. Витанов от Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ е избран за член на новосъздадения Quantum Computing Advisory Board - Консултативен съвет по квантови изчисления, който ще подпомага Европейската комисия при формирането на стратегически решения за развитието на квантовите технологии в Европа. Това съобщават от СУ в сайта си.

Акад. Витанов е и заместник-министър на образованието и науката.

Съветът обединява водещи европейски учени и експерти в областта на квантовите изчисления. Сред членовете му са проф. Петер Цолер от Университета в Инсбрук, който е председател на борда, проф. Дейвид Ди Винченцо от Forschungszentrum Jülich, проф. Сабрина Манискалко от Университета в Хелзинки, проф. Игнасио Сирак от Max Planck Institute of Quantum Optics, д-р Михаел Боле от Carl Zeiss Stiftung и Оливие Езрати от Quantum Energy Initiative. Бордът ще бъде координиран от Европейската комисия съвместно с проф. Томазо Каларко.

Новият консултативен орган има за задача да предоставя независима, научно обоснована и технологично неутрална експертиза за състоянието и перспективите на квантовите изчисления в Европа. Неговата работа ще бъде особено важна в момент, когато квантовите технологии преминават от ерата на шумните междинномащабни устройства към надеждни и устойчиви квантови системи. Сред основните задачи на съвета са разработването на ясни критерии за оценка на различните квантови платформи и формулирането на препоръки за индустриализацията на европейската верига на стойността в областта на квантовите изчисления.

Участието на акад. Витанов в този престижен европейски орган е признание както за неговия международен научен авторитет, така и за дългогодишната работа на Центъра за квантови технологии към Физическия факултет на Софийския университет. То поставя българската научна школа в пряк диалог с водещите фигури на Втората квантова революция - област, която днес се разглежда като една от ключовите пробивни технологии на бъдещето наред с изкуствения интелект и синтетичната биология.

„За мен е огромна чест да бъда част от този съвет заедно с някои от пионерите на съвременната квантова наука. Това е и признание за Софийския университет и за Центъра за квантови технологии към Физическия факултет. Втората квантова революция започна в Европа и е изключително важно континентът ни да запази и развие своята научна, технологична и индустриална независимост в тази стратегическа област“, коментира акад. Николай Витанов.

Създаването на Quantum Computing Advisory Board подчертава амбицията на Европа да изгради собствен капацитет, експертиза и технологичен суверенитет в квантовите изчисления. Присъствието на представител на Софийския университет в този процес е значимо признание за мястото на българската наука в европейската квантова екосистема, отбелязват от СУ.

През декември 2025 г. Витанов участва в откриването на учебната сграда на Центъра за квантови технологии (ЦКТ) към Физическия факултет на Софийския университет в кампуса „Лозенец“. Тогава той говори и за развитието на квантовите технологии в света, като поясни, че те се разделят на първа и втора квантова революция. Втората квантова революция започна към 1994-1995 г. Акад. Витанов отбеляза, че на различни форуми сега се говори за три технологии на бъдещето - едната от тях е изкуственият интелект, другата са квантовите технологии, а третата е синтетичната биология. Това са технологии, които ще променят бъдещето ни. Новите квантови технологии са в три групи - квантови компютри; квантови комуникации, криптографии и телепортации; сензори, метрология и микроскопия. От тях квантовите компютри са най-видими, обясни акад. Витанов и уточни, че се очаква, че квантовите компютри няма да заместят класическите, а ще ги допълват. Има прогноза и се очаква, че към 2033 г. квантовите компютри ще залеят пазара и света. Нашата задача е да подготвим хората, които да работят с тези технологии, поясни тогава акад. Николай Витанов.