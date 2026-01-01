През 2025 г. в ЕС са били наети 3,4 милиона души с образование в областта на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), сочат най-новите данни на Евростат. Това представлява увеличение с 5,1 на сто спрямо 2024 г., когато броят им е бил 3,2 милиона.

Мъжете продължават да съставляват мнозинство сред заетите с ИКТ образование - 83,4 на сто или 2,8 милиона души, което е увеличение с 1,3 процентни пункта спрямо предходната година. Въпреки увеличението на броя на жените в сектора от 2015 г. насам (от 0,4 до 0,6 милиона), техният дял остава непроменен - 16,6 на сто. Спрямо 2024 г. обаче броят им намалява с 2,6 на сто, а делът им спада с 1,3 процентни пункта до 17,9 на сто.

Най-висок е делът на наетите мъже с ИКТ образование в Чехия (92,9 на сто), Словения (89,1 на сто), Латвия (89 на сто), Литва (88,9 на сто) и Словакия (88,4 на сто).

България е трета в ЕС по най-голям дял на жените в ИКТ сектора

При жените най-висок дял се наблюдава в Дания (30 на сто), следвана от Швеция (29,8 на сто), Румъния (28,6 на сто), България (25,6 на сто) и Хърватия (25,2 на сто).

Общо в ЕС през 2025 г. почти три четвърти (74,8 на сто) от наетите хора са имали завършено ИКТ висше образование, а останалите 25,2 на сто са били със средно или полувисше образование (професионален бакалавър - бел. ред.).

Съществуват съществени различия между държавите членки. Най-висок дял на висшисти сред заетите с ИКТ образование се отчита в Дания (97,7 на сто), Франция (96,6 на сто), Кипър (96,4 на сто), Ирландия (92,3 на сто), България (91,1 на сто) и Хърватия (90,9 на сто).

За разлика от тях в Италия (69,2 на сто) и Португалия (58,8 на сто) повече от половината от заетите с образование в областта на ИКТ не са завършили висше образование.