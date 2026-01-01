Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съвместно с други ведомства изпълнява разпореждане на премиера за изготвяне на подробен анализ на рисковите населени места във връзка с безводието. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на питане от Петър Петров - народен представител от ПГ на „Възраждане“, за политиката на МРРБ за справянето с безводието и с некачественото водоподаване в населените места в страната.

Шишков съобщи, че предстои да бъдат идентифицирани населените места с дефицит в самия водоизточник; местата с компрометиран довеждащ водопровод и местата с остаряла ВиК мрежа. Това са три компонента, които допринасят за водната криза в България, която започва наистина да чука на вратата, каза министърът.

Шишков изтъкна, че краткосрочните мерки целят само частично облекчение на режима, а целта на правителството е разработването на мащабна 4-годишна програма. Нейното изпълнение трябва трайно да премахне думите „проблеми с водата“ от ежедневието на българските граждани, посочи министърът.

Иван Шишков изтъкна, че проблемите във ВиК сектора са комплексни и наслоявани с години. Той напомни, че основната част от водоснабдителните мрежи е силно остаряла, а темповете на обновяване и модернизация са крайно недостатъчни. Друг фактор са климатичните промени, защото честите засушавания сериозно намаляват дебита на водоизточниците. Проблем се създава и заради повишената консумация в някои населени места, които през лятото посрещат голям брой временно пребиваващи хора, както и нерегламентираното ползване на питейна вода за битови цели.

Министър Шишков цитира данни от доклада на „Български ВиК холдинг“ за 2025 г. от официалния преглед на 26-те държавни ВиК оператора в структурата на холдинга. Данни от доклада сочат, че близо 64 на сто от водопроводната мрежа в страната е изградена от азбестови тръби, които са надхвърлили експлоатационния си живот. Около 14 на сто от мрежата е стоманена и поради липса на адекватна антикорозионна защита тези тръби изтъняват и корозират, което води до скрити течове.

Министърът отправи критика към кметове, които в миналото съзнателно са отказвали да разкопават улици за подмяна на тръби от страх да не загубят гласоподаватели на местните избори и посочи, че секторът е страдал от липса на визия и дългосрочна стратегия. Той изтъкна и проблема с това, че много проекти с европейско финансиране са били пред провал поради липса на проектна готовност и неприключили обществени поръчки.

Шишков се спря и на проблема с водната криза в Плевен, като напомни, че за града са отпуснати значителни финансови средства за справяне с кризата и съобщи, че Министерството ще извърши проверка и ще бъде изискан отчет за разходите и ясен график за изпълнение на проектите.