"Твоята енергия, сила и талант пометоха всичко по пътя си" - с тези думи и огромен букет министър-председателят Румен Радев посрещна DARA в Министерския съвет след безапелационната й победа на Евровизия, след която страната ни ще бъде домакин на песенния конкурс другата година.

В срещата, която е закрита за медиите, участват министри от кабинета, екипът на певицата, както и ръководството на националната телевизия.

"Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Благодаря ви за огромната радост, за чувството на национална гордост, което ни донесохте, и за положителните емоции на милиони хора по света. Дара, ти чу много неща за себе си, за които дори не си и предполагала, но аз искам да добавя и още едно - ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Bangaranga. Извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия", посочи още Радев.

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи в сряда премиерът Румен Радев.

Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет.

В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.