Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира във Facebook темата около възможността България да бъде домакин на Евровизия след категоричната победа на DARA, като призова за по-реалистичен поглед и по-малко неподготвени изказвания в публичното пространство.

По думите му страната вече има опит с провеждането на конкурса, след като през 2015 г. бе домакин на Детската Евровизия. Той подчертава, че макар форматът да е за деца, организацията се осъществява по същите правила и от същите международни екипи.

Трифонов припомня, че събитието се е провело в зала Арена Армеец след силното представяне на Крисия през 2014 г. с песента „Детска планета“.

„За реализирането на Евровизия 2027 не може и няма да има никакъв съществен проблем“, посочва той, като аргументира това с факта, че основната организация се извършва от международни екипи, които ежегодно подготвят конкурса и са в състояние да я направят от всяка точка на Европа и света.

Трифонов отбелязва още, че има личен опит с процеса, тъй като е участвал в подготовката на българското участие през 2014 г., както и в организацията на конкурса през 2015 г.

„Видях това със собствените си очи, тъй като ние подготвихме Крисия за 2014 година, ние направихме нейната песен и участвахме и в подготовката, и в реализацията на Евровизия 2015 г. в България“, посочва той.

В публикацията си той отправя критики към част от коментарите по темата, като ги определя като неподготвени и лишени от реална представа за организацията на събитието.

„Фактите са такива, така че не обръщайте внимание на огромната част от хората, които се изказват в момента. Те нито знаят, нито разбират, нито въобще са наясно с това, което говорят. Няма значение дали са политици, или представители на така наречения български шоубизнес“, допълва Трифонов и завършва поста си в социалните мрежи с: „Победата има много майки, а загубата е сираче“.