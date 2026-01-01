Мъж с богато криминално минало бе задържан при опит да открадне над 1100 евро на монети от електрическа въртележка в детски увеселителен кът в парк Парк „Възраждане“. За случая съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства, между 01:30 и 03:00 часа на 21 май 2026 г. обвиняемият направил опит да отнеме 1171 евро на монети от монетник на електрическа въртележка. За да стигне до парите, той използвал различни технически средства – ъглошлайф, отвертка, френски ключ и метална ножовка, с които разбил секретните болтове на касата на съоръжението.

Кражбата обаче останала недовършена, след като мъжът бил задържан на място от полицейски служители.

От прокуратурата уточняват, че деянието е извършено в условията на опасен рецидив. И.В. вече е бил осъждан ефективно на „лишаване от свобода“ за сходни престъпления.

По случая е образувано досъдебно производство за опит за кражба, извършена чрез използване на технически средства и при опасен рецидив.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Софийски районен съд да разгледа искането на държавното обвинение за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.