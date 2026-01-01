Близо 1000 гибралтарски лири са били изтеглени от сметката на 43-годишен мъж, забравил дебитната си карта в банкомат в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 21 май във Второ районно управление в града е регистриран сигнал от потърпевшия, който обяснил, че в 12:41 ч. е получил съобщение от банка на мобилния си телефон за извършен превод на стойност 997 гибралтарски лири. По думите му трансакцията не е била извършена от него.

При проверката е установено, че по-рано същия ден мъжът е теглил пари, след което е забравил дебитната си карта в банкомата.

По случая е образувано разследване под надзора на прокуратурата.