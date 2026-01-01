На абитуриентски бал в Босна и Херцеговина напрежение между родители е прераснало във физическа саморазправа, след спор за най-добро място за снимки на червения килим, става ясно от разпространени кадри в социалните мрежи.



По първоначална информация две майки са се скарали, след като се опитали да заемат по-добра позиция в близост до мястото, откъдето учениците са преминавали, за да бъдат заснети. Целта им била да получат по-добър ъгъл за снимки на своите деца в празничния момент, предава NOVA.

Спорът бързо ескалирал и е прераснал в сблъсък, в който са се намесили и други родители и гости в опит да прекратят конфликта. Ситуацията е била овладяна след намеса на полицията, която е пристигнала на място и е прекратила напрежението.

Кадри и видеа от инцидента се разпространиха онлайн, като предизвикаха вълна от реакции - от възмущение до подигравки в социалните мрежи. Мнозина коментират, че сцени на агресия са напълно недопустими на събитие, което по принцип е посветено на празнуването на завършването и успеха на учениците.