Във връзка с празника на варненския район „Владислав Варненчик“ и провеждането на празнично шествие временно ще бъде преустановено движението по участъци от булевардите „Света Елена“ и „Константин и Фружин“.

В интервала от 17:00 до 18:30 ч. на 21 май ще бъде затворен за движение на ППС бул. „Света Елена“ в частта от кръстовището с ул. „Шести септември“ до кръстовището с бул. „Константин и Фружин“.

В интервала от 17:00 ч. до приключване на шествието (около 18:30 ч.) на 21 май се преустановява движението на ППС по бул. „Константин и Фружин“ в частта от кръстовището с бул. „Света Елена“ до III ДКЦ- Варна.

Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от ОД на МВР - Варна.