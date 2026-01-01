Пътнически и товарни аеротаксита, свързващи казахстанските градове Алмати, Алатау и Конаев, могат да бъдат пуснати още през 2027 г., заяви вицепремиерът на Казахстан Канат Бозумбаев, цитиран от новинарска агенция Казинформ. Пълното тестване на аеротаксито е планирано за тази година, посочи той.

Министерството на транспорта е подготвило временни разпоредби за пробни полети и вече е издало разрешения за тестови полети.

Властите и експертите проучват потенциални маршрути, въздействие на вятъра, безопасни височини на полета и специфики на терена.

Фактори за безопасност, като аеромагнитни зони и високоволтови линии, се оценяват внимателно.

Компании от Китай и САЩ в момента са начело в индустрията, а Казахстан вече е привлякъл експерти от тези страни за съвместното разработване на инициативата.

Проектът ще бъде финансиран от частни инвеститори, включително казахстански компании, а не от държавния бюджет.

Очаква се аеротакситата да превозват както пътници, така и товари.

Казинформ припомня, че първите тестове на въздушни таксита започнаха в град Алатау на 19 май.