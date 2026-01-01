Все още 21 кметове на общини не са заявили правото си за ползване на системата за ранно предупреждение BG-Alert и нямат обучени хора, което означава, че не могат да я използват. Това посочва министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание, зададен от Любен Иванов от парламентарната група на „Демократична България“.

Министър Демерджиев посочва още, че до 11 май са направени 49 обучения, които са преминали общо 237 общински администрации, 28 областни администрации, Министерството на енергетиката и Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите.

Системата е активирана четири пъти тази година, 87 пъти през 2025 и три през 2024 година.

През 2025 г. са извършени 89 реални активации на системата BG-Alert, се посочва в годишния доклад за дейността на МВР за 2025 г., публикуван на сайта на ведомството.

Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари – 36, на следващо място са тези за обилни валежи от дъжд – 14, а за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана три пъти, както и за реална евакуация. Пет пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и четири пъти за ограничаване на достъпа до населено място.