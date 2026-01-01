Премиерът Румен Радев коментира пред журналисти актуални теми - първите стъпки към създаването на нова антикорупционна комисия, договора с „Боташ“, казусите около Петьо Петров – Еврото, предстоящото провеждане на Евровизия в България и защо България не се е включила в трибунала срещу руския президент Владимир Путин.

БТА

"Очаквам много смислен дебат по тази тема, така че повече да не повтаряме тези негативни сценарии, каквито гледахме до момента", каза той по отношение на първите стъпки към създаването на нова антикорупционна комисия.

Той коментира и предоговарянето на договора „Боташ“ с Турция. "Нека се върнат нашите представилите от там и тогава ще имаме повече информация. Има искане и от турската страна, изпратили са меморандум, така че ние ще разгледаме какво имат предвид те в меморандума", обясни премиерът.

Той бе запитан как ще провери дали Петьо Петров Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева. "Досега нищо не се е направило по този въпрос - при Пепи Еврото и при Мартин Божанов - Нотариуса, тези случаи не мръднаха през годините, трябва да се разплетат", каза той.

По думите му е изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на ВСС да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим ВСС, който да спомогне да се разплетат тези случаи.

"Разбира се, това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор", каза премиерът и допълни, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли от съдебната власт.

Той допълни, че имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. "Но тази независимост не трябва да се превърне в никакъв случай в капсулиране", каза Радев. "Борислав Сарафов, трябва да отчетем колко време стоя на поста, извън регламентирането. Той превиши значително това време, което се полагаше по закон, за да изпълняваше функциите главен прокурор", обясни премиерът. Според него хората са разочаровани от съдебната система и има "остър дефицит от справедливост".

Премиерът коментира и предстоящото провеждане на Евровизия в България и бе запитан за Иво Христов, който оглавява организацията по провеждането. "Европа има нужда от една солидна доза евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Така че, аз мисля, че е крайно време Европа да започне да работи, изхождайки от позицията на здравия разум, изхождайки от реалистичната оценка за това, което се случва вътре в Европа и около нас", каза Радев.

Министър-председателят коментира защо България не се е включила в трибунала срещу руския президент Владимир Путин. "България има свое собствено мнение по тези въпроси, моето мнение е, че такъв трибунал има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен, мисля, че тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват", каза той.

На 15 май стана ясно, че 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украйна, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на ЕС, които не я подкрепиха - заедно с Унгария, Малта и Словакия