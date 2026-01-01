Приблизително 90% от населението на света е десничар. В продължение на десетилетия изследователите си блъскат главите, за да открият причината за това уникално преобладаване сред приматите: може би най-накрая са открили отговора.

Според скорошно проучване, проведено от изследователи от Оксфордския университет, публикувано в списание PLOS Biology, тази човешка склонност към дясната ръка се дължи на две основни еволюционни промени във вида: ходене на два крака и развитието на по-голям мозък от този на нашите предци. Изследователският екип, ръководен от Рейчъл М. Хървиц, Томас А. Пюшел и Крис Вендити, е проучил 2025 маймуни и човекоподобни маймуни, представляващи 41 различни вида примати, за да извърши моделиране, което отчита еволюционните връзки между видовете.

Чрез анализ на употребата на инструменти, диетата, местообитанието, размера на тялото, социалната структура, размера на мозъка и двигателните модели, учените са се опитали да определят откъде може да произлиза произходът на това, което се нарича „предпочитание за ръка“ между левичарите и десничарите. Според техните изследвания, ранните хоминиди, като Ardipithecus и Australopithecus, вероятно са проявявали леко предпочитание за дясна ръка, подобно на наблюдаваното днес при големите маймуни, но тази тенденция става особено изразена с появата на рода Homo. Именно при Homo ergaster, Homo erectus и неандерталците предпочитанието за дясна ръка се установява трайно, като в крайна сметка се превръща в истинско доминиране при съвременните хора.

Експертите смятат, че еволюционният процес вероятно е протичал на два етапа. Първо, ходенето на два крака, освобождавайки ръцете от двигателната им употреба, би създало нов натиск, който е благоприятствал по-специализирано и асиметрично използване на ръцете. Впоследствие, с нарастването на човешкия мозък, сложността на двигателния контрол и латерализацията се е увеличила, а с това и използването на дясната ръка.