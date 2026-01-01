Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет до 2 556 000 евро за 2026 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“, съобщиха от Фонда.

Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия на 6 юни 2024 г. и е регистрирана в публичния регистър на държавните помощи с номер SA.114434. Срокът ѝ на прилагане е до 31 декември 2029 г.

Подпомагането има за цел да компенсира част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи лози, направени за продукти за растителна защита срещу вредители по лозата (род Vitis).

Максималният интензитет на помощта е до 100 процента от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от близо 306 евро/ха (600 лв./ха), с включен ДДС.

Допустимите продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители по лозата (род Vitis), са описани в Националната програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis).

Държавен фонд „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ ще изготвят указания за предоставяне на помощта, които ще бъдат публикувани на страницата на ДФЗ.

През 2025 г. бюджетът на държавната помощ беше 5 млн. лева.