Обновената градина „Тбилиси“ в столичния район „Лозенец“ беше официално открита след цялостно обновяване на пространството. Паркът вече разполага с нова настилка, озеленяване, модерно осветление, детска площадка и ново градинско обзавеждане, дарено от Посолството на Грузия в България.

Градината носи името на грузинската столица като символ на приятелството между София и Тбилиси и в отговор на жеста от 2021 г., когато в грузинската столица беше открито пространство с името „София“. Двата града са побратимени от 2016 година.

На церемонията по откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков, заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова, кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов, посланикът на Грузия в България Зураб Хамашуридзе, представители на дипломатическия корпус и граждани.

Кметът Васил Терзиев определи откриването на градинката като „малък празник“ и подчерта значението на културните и човешките връзки между държавите. По думите му дори малки проекти като градина, концерт или фестивал са важни стъпки към по-близки отношения и по-добро сътрудничество между народите.

Заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков отбеляза, че новото пространство е символ на традиционно добрите отношения между България и Грузия и израз на стремежа за задълбочаване на връзките между двете страни.

Посланикът на Грузия Зураб Хамашуридзе определи откриването на градина „Тбилиси“ като специален момент в отношенията между двете столици и подчерта, че пространството ще остане траен знак за приятелство и взаимно уважение между двата народа.

Кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов отбеляза символиката на деня, който съвпада с празника на района, както и с православните празници Свети Константин и Елена и Спасовден. Според него подобни инициативи показват единство и стремеж към мир и сътрудничество.

Откриването на градина „Тбилиси“ е поредна стъпка в развитието на културните и приятелските отношения между София и грузинската столица.