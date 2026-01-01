Правителството предприема поредица от самостоятелни срещи с компании от сектор „Храни“, като в следващата седмица се очаква да стане ясно кои дружества и с какви социални действия са готови да подкрепят социално уязвимите групи. Това съобщават от Сдружението за модерна търговия (СМТ), с изпълнителен директор Николай Вълканов, през своята официална уеб страница.

Всяка компания има собствена политика, социална програма, промоционални дейности и на доброволен принцип, по покана на правителството, самостоятелно ще прецени дали и под каква форма да направи тези инициативи по-видими за потребителите. Подобни кампании вече се осъществяват в редица европейски държави, с различен срок и с различни резултати, добавят от СМТ.

В съобщението се посочва, че секторът на търговията на дребно в България няма интерес храната да бъде скъпа и недостъпна. Секторът разбира обществената чувствителност по темата за цените и участва конструктивно в разговорите с институциите. В условията на силна пазарна конкуренция всяка компания води самостоятелна политика и взима самостоятелни решения за своите кампании, цени и пазарни действия.

От СМТ добавят, че както са заявявали многократно, цената в магазина е последната спирка по дългия път на храната - от производителя, през преработката, транспорта, енергията и логистиката, доставчици и до крайния потребител.

„Административният натиск върху крайната цена не премахва истинските причини за поскъпването. Устойчивите решения са свързани с по-ефективна верига на доставки, ограничаване на сивия сектор, равнопоставена конкуренция и по-добра среда за българското производство,“ се посочва в съобщението.

От Сдружението заявяват, че са активен участник в разговорите за дългосрочни мерки и реформи в сектор „Земеделие“ и в редица свои становища настояват за спазване на принципите на лоялната конкуренция.

Конкретните препоръки на СМТ към изпълнителната власт за необходимите краткосрочни и дългосрочни мерки в сектор „Земеделие“ и хранителната верига ще бъдат представени официално през следващата седмица.

Управляващите и търговските вериги влязоха в диалог през тази седмица в търсене на компромисно решение относно крайното ценообразуване и в полза на потребителите, но без то да доведе до влошаване на пазарните отношения в сектора, припомня БТА.