Въоръжените сили на Латвия днес съобщиха, че във въздушното пространство на страната лети поне един дрон, съобщи Ройтерс.

Това е последният засега от поредица подобни инциденти, свързани със сигурността балтийския регион.

Украйна трябва да бъде много прецизна, когато използва дронове, за да не допуска Русия да се намесва в траекторията на полет на безпилотните летателни апарати, заяви по-рано днес полският министър на националната отбрана след серия от нарушения на въздушното пространство на балтийските страни, предаде Ройтерс.