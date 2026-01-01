Административната реформа трябва да бъде сериозно обмислена, не може да се прави на парче. Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с плановете на правителството.

"Тепърва ще я видим. Аз подкрепям този подход на правителството - първо да има голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни", каза тя.

По думите ѝ реформата трябва да бъде добре обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. "Спомняте си в началото, когато България стана част от ЕС, колко трудно изградихме тази администрация. Не може да я пропиляваме с лека ръка", категорична бе Йотова.

Тя допълни, че е необходимо всяко едно ведомство да направи своя собствена оценка на ситуацията.

„Подкрепям този подход на правителството. Да не излизат напред първо с фойерверките и лозунгите, а след това всичко да потъва в политическото и общественото пространство без никакъв резултат“, каза тя.

Във връзка с отпадането на визите за САЩ Илияна Йотова коментира, че процесът изисква покриването на много критерии.

„Там има много критерии. Но знаете, че отдавна не се изпълнява едно важно условие на ЕС – ако на някоя държава-членка ѝ се отказват визи, да има реципрочно действие срещу страната, която ги отказва. България може спокойно да предявява своите претенции в това отношение. Надявам се за бързо решение. Аз смятам, че ще има добър финал“, категоричен е президентът.

Относно бюджета Йотова заяви:

„До края на 2026 година ще бъде приет бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно, за да се осигурят социалните плащания, а за всички други сфери – трябва да стиснем зъби“, каза тя.

Илияна Йотова заяви във връзка с правилника на Народното събрание, че за нея са важни три неща - парламентът да е добро място за разговор, контрол и решения.

Президентът е категоричен, че България ще се справи с организацията на Евровизия. "Надявам се, че ще имаме още една Дара. Тя е поканена на прием на 24 май, който президентската институция дава всяка година. Надявам се, че тя ще откликне на тази покана", заяви Йотова.