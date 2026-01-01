Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево“ и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната.

Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 километра. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе – Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия.