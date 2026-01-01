Американската компания в областта на изкуствения интелект „ОупънЕйАй“ (OpenAI) подготвя документи за първично публично предлагане (т.нар. IPO - процес в който дадена компания излиза на борсата и чийто акции стават публично търгувани - бел. ред.) в следващите дни или седмици, съобщиха американски медии, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Според в. „Уолстрийт джърнъл“ банкери от „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) и „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) работят с компанията по проект на проспект за ППП, който се очаква да бъде подаден поверително до регулаторите. Част от източниците посочват, че това може да стане още в петък.

Информацията идва на фона на намаляваща правна несигурност около компанията и продължаващ силен интерес на инвеститорите към сектора на изкуствения интелект. По рано тази седмица милиардерът Илон Мъск загуби широко отразяваната в медиите съдебна битка срещу ръководството на "ОупънЕйАй", разработчикът на "Чат Джи Пи Ти" (ChatGPT). В съдебния си иск, подаден през август 2024 г., Мъск твърдеше, че е бил подведен от съоснователи на "ОупънЕйАй", като заяви, че е дарил средства за подкрепа на развитието на изкуствен интелект в рамките на нестопанска организация.

Главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ Сам Олтман засега не е коментирал публично плановете за първично публично предлагане.

Според ""Си Ен Би Си" конкурентни компании в сектора, сред които „Антропик“ (Anthropic), продължават да привличат значителни инвестиции при високи оценки на частния пазар, което допълнително засилва интереса към евентуално IPO на „ОупънЕйАй“.