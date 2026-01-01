На 21 май, четвъртък, държавният глава Илияна Йотова ще посети Пазарджик по повод празника на града, съобщиха от президентството.

Президентът ще бъде посрещната в 11.00 часа от кмета Петър Куленски, след което ще се включи в тържественото отбелязване на празника (площад „Константин Величков“).

По-късно през деня - от 16.30 часа, Илияна Йотова ще участва в откриването на „Стратегически финансов форум“, който ще се състои в София. Събитието цели да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации.