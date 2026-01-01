По разпореждане на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД. Проверката е по сигнал от Омбудсмана на България Велислава Делчева във връзка с множество жалби от жители на Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода, съобщиха от КЕВР. Според потребителите горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването.

При констатиране на нарушения от страна на „Топлофикация Перник“ АД Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

След приключване на извънредната проверка резултатите от нея ще бъдат оповестени.

БТА припомня, че Делчева поиска на 15 май извънредна проверка на "Топлофикация - Перник" и компенсации за потребителите, засегнати от проблеми с топлоснабдяването и подаването на битова гореща вода.