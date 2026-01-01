Състоянието на Агенцията по вписванията е изключително притеснително. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това заяви на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов.

„Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, неправителствени организации, държавни институции, имоти и други. Институция, която обработва голям обем лични данни, и не е пресилено да се каже, че тази агенция и нейната дейност касае живота на всеки един български гражданин и бизнес“, разясни Найденов.

„Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството сигнали – са били толерирани или пренебрегвани“, категоричен бе той.

Министър Найденов: В АПИ има нередности за милиони в няколко направления

Министърът на правосъдието обяви, че над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция“, коментира Николай Найденов.

Той посочи, че „практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак“. „В публичното пространство се появиха данни за изхвърлени документи с лични данни на граждани и вътрешна кореспонденция. Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било неврежност или нещо повече“, заключи Найденов.

По думите му, е изискал всички налични доклади и проверки, за да може да състави мнение за състоянието, в което поема ведомството и да предприеме съответните мерки.