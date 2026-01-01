„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в 783 училища в страната.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, включва 41 задачи. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък (22 май) ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

"На всички зрелостници ще пожелая да са спокойни, да са уверени, да четат внимателно, да покажат това, което са натрупали като знания и умения в продължение на цялото си училищно обучение и преди всичко да разчитат на собствените си сили", заяви пред БНТ Евгения Костадинова, директор на дирекция.

Колко точно дванайстокласници ще се явят ще стане ясно след приключването на матурата по-късно днес.

"В съдържателно отношение всичко е познато на зрелостниците. По традиция работят върху 41 задачи, които са в изпитния вариант, в рамките на 4 астрономически часа. Максималният брой точки, които могат да получат, е 100. Чисто в организационно отношение е направена една крачка, която да ги облекчи. В процедурата засекретяване на изпитните работи, вместо да откъсват идентификационната си бланка и да я поставят в малко пликче, по технически начин изпитната им работа се анонимизира, така че трябва да са спокойни, че проверката на изпитните работи се осъществява в анонимна среда", допълни тя.

Евгения Костадинова отново подчерта, че не е имало изтичане на информация за матурите от страна на образователното министерство, а само сигнали, които не са се потвърдили или проблем на ниво училища: "Всичко по отношение на държавните зрелостни изпити се осъществява в контролирана среда, в присъствието на представители на Главна дирекция "Национална полиция" и други правоохранителни органи. Така че нека вашите зрители нямат притеснение. Всичко е в контролирана среда и при стриктни мерки за сигурност."

За матурата са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. 53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература.

Втората задължителна матура е на 22 май 2026 г., петък. На нея се очаква да се явят 24 381 зрелостници.

В последната седмица на май са матурите по желание. Те се провеждат между 26 и 29 май 2026 г.

