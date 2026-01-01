Владимир Темелков от днес няма да изпълнява функциите на заместник-кмет на Община Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ поради поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив.

Със заповед на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров неговият ресор бъде поет от заместник-кмета Пламен Панов, който ръководи „Култура, археология и туризъм“.

Димитров и екипът на Общината благодарят на Темелков за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града, пишат още от пресцентъра на общинската администрация.

Вчера Владимир Темелков участва в първата копка на новата сграда на Образцовата математическа гимназия (ОМГ) „Акад. Кирил Попов“.