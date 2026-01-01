Столичната община прави нов опит да си върне терена в Борисовата градина, върху който се намира бившата автокъща „Капитолия“. Според общината договорът за наем е изтекъл преди години, а действията по освобождаването на имота многократно са били възпрепятствани чрез съдебни процедури и обжалвания.

„Има отдавна изтекъл договор за наем.“ Това обяви Трайчо Трайков по време на брифинг пред журналисти.

По думите му още преди години общината е отказала да продължи договора, след което са започнали опити за възстановяване на владението върху имота.

Трайков припомни, че през 2022 година съдът е спрял премахването на автокъщата с мотив, че евентуална градушка може да повреди автомобилите, но този път изрази надежда процедурата да бъде доведена докрай.

Столична община спечели делото за премахване на автокъщата в Борисовата градина

Стефан Дъров, заместник-кмет на Столична община, заяви, че „изпълнителният лист, който според изтекла информация изтича на 28 юни, е с взискател „Софийски имоти“, а не Столична община. По никакъв начин – независимо дали ще бъдат упражнени правата по този лист или не – това няма да доведе до загуба на имота, тъй като той е публична общинска собственост. Придобивните способи, на които се позовават юридическите лица, държащи незаконосъобразно имота, са несъстоятелни“, каза той.

По думите му се използват процесуални похвати, чрез които се възпрепятстват органите по принудително изпълнение посредством завеждане на фиктивни дела. Според него това се използва като способ за спиране на влизането във владение.

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че на мястото на бившата автокъща се предвижда да има подземен паркинг и зелени площи.