След години на съдебни процедури днес имаме окончателно решение в полза на Столична община за премахването на незаконните чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. В случай, че собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително.

„Саботаж в нови размери“: Втори опит за премахване на автокъщата от Борисовата градина (СНИМКИ/ВИДЕО)

"Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общинския строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия от обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите", пише Терзиев.

Припомняме, че на 8 юни 2022 г. съдът спря премахването на незаконните съоръжения, след като собствениците на автокъщата подадоха жалба с искане за преустановяване на изпълнението.

"Парковете на София са за хората на София – не за незаконно строителство. Борисовата градина е символ на града ни. Тя принадлежи на софиянци, а не на незаконни обекти", гласи публикацията на Терзиев.