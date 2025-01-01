Кметът на София Васил Терзиев и автомобилният състезател Никола Цолов се включиха в празничната атмосфера на столицата, като се качиха на едно от коледните влакчета, които обикалят центъра на града.

Двамата се снимаха на влакчето пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, украсено с коледни венци и светлини.

Фейсбук/Васил Терзиев

„С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Такива моменти напомнят колко е хубаво да намираме време за споделени преживявания в града“, написа кметът Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Коледните влакчета ще се движат в центъра на София от 16 декември до 4 януари, всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на интервал от 30 минути. Началната и крайната спирка е на пл. „Александър Невски“, като има и междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

Цената на билета е 5 лева. Децата до 10-годишна възраст и хората в неравностойно положение пътуват безплатно с придружител.

Терзиве приканва софиянци и гостите на града да се включат в празничната инициатива и да се насладят на коледната атмосфера в центъра на столицата.