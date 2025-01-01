Най-малко 7 души загинаха при експлозия в джамия в североизточния нигерийски град Майдугури, съобщи началникът на антиджихадистка милиция Бабакура Коло, цитиран от Франс прес. Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва, уточни Ройтерс.

За момента никоя въоръжена групировка не е поела отговорност за бомбената атака, посочи той.

Майдугури е столицата на щата Борно, който от години е арена на насилие от страна на джихадистката групировка "Боко Харам" и нейното разклонение "Ислямска държава в Западна Африка", пояснява АФП, добавяйки, че в самия град не е имало нападения от години.

"Боко Харам" започна бунтовническата си дейност в щата Борно през 2009 г., стремейки се на създаде така наречен Ислямски халифат, припомня Ройтерс. Въпреки усилията на нигерийската армия, спорадичните атаки на ислямистите в района продължават.