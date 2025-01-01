Трима души, сред които двама полицаи, са убити при взрив в южната част на Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на разследващите служби.

По информация на ТАСС неизвестно лице е задействало взривно устройство при опит да бъде задържан. Загинали са самият той и двама полицаи, уточни Следственият комитет на Русия.

„По данни на следствието през нощта на 23 срещу 24 декември на улица „Елецкая“ в Москва двама сътрудници на полицията са видели подозрително лице близо до служебния си автомобил. Когато се приближили, за да го задържат, той е задействал взривно устройство“, се добавя в изявлението.

Образувано е дело за посегателство срещу живота на служители на правоохранителните органи и незаконно притежание на взривно устройство.

По-рано тази нощ Следственият комитет съобщи за пострадали при инцидент служители на Пътната полиция.

Експлозията е станала близо до мястото, където по-рано тази седмица бе убит руски генерал, уточни АФП.