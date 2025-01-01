В навечерието на най-светлите празници вниманието неизбежно се обръща към децата, към онези, за които Коледа е радост, но и към тези, за които празниците минават между болнични стаи, лечения и дълги дни на несигурност. Онкоболните деца и техните семейства живеят с изпитание, което не познава празничен календар. За тях вярата и подкрепата не са абстрактни думи, а жизнена необходимост.

Именно около тази нужда от човешка съпричастност, от действия вместо обещания, за по-малко от година се оформя работата на фондация „Вярвай“. Организацията показва как смислената кауза може да се превърне в реална помощ.

Подкрепа за талант и бъдеще

Сред първите реализирани инициативи е художествена изложба на младия артист Николас – дете, преминало през тежко онкохематологично заболяване. Благодарение изцяло на дарителите, изложбата събира над 2 200 лева. Всички средства от закупените картини са насочени директно към неговото развитие, обучение и изкуство.

Случаят на Николас е пример за подхода, който фондацията следва – подкрепа не чрез съжаление, а чрез инвестиция в потенциала на децата, които въпреки диагнозата имат талант и желание да се развиват.

Постоянна помощ за семейства в борба

Освен еднократни инициативи, фондация „Вярвай“ оказва и постоянна, ежемесечна подкрепа на пет български семейства, чиито деца се борят с онкохематологични заболявания. Помощта е реална и практична – насочена към разходи около лечението, медикаменти и жизненоважни ресурси.

За тези семейства финансовата подкрепа често означава възможност да се съсредоточат върху най-важното – детето и неговото възстановяване.

Децата не са диагноза

Фондацията работи активно с над 10 онкоболни деца и техните семейства, като подпомага развитието на техните умения, обучение и творчески път. Подходът е ясен – децата не са определяни от диагнозата си, а от потенциала, който носят.

Тази философия стои зад всяка инициатива – да се даде шанс за развитие, увереност и перспектива, дори в най-трудните обстоятелства.

Коледа, която стигна до болничните стаи

Сред най-мащабните реализирани инициативи е първата национална коледна кампания на фондацията. В партньорство с Община Пловдив – район „Северен“, както и с десетки дарители и доброволци, Дядо Коледа лично посещава детските онкохематологични отделения в България, за да подари подарък на всяко дете.

Мащабът на кампанията надхвърля първоначалните очаквания и достига и до други детски отделения в страната. Инициативата показва, че когато има обща цел, доброто може да стигне по-далеч от планираното.

Поглед към бъдещето: Академия за талантливи герои

Новата година поставя още по-голяма цел – създаването на „Академия за талантливи Герои“. Това ще бъде първият по рода си център в България, който ще обедини образование за деца в самостоятелна форма на обучение в безопасна и подкрепяща среда, развитие на таланти чрез индивидуална работа и психологическа подкрепа за децата и техните семейства.

Идеята за академията е вдъхновена от историите на семействата, с които фондацията работи – от всяка среща, всяка трудност и всяка надежда.

Вярата, която променя

В дните на светлите празници посланието остава просто и силно – да има смисъл, да има вяра, дори когато е трудно. Да не се подминава болката и да не се забравя светлината.

Защото всяка подадена ръка променя нечий свят – особено когато този свят принадлежи на дете, което се бори за бъдещето си.