Четиринадесет държави, сред които Франция, Великобритания, Канада и Япония, осъдиха тази вечер неотдавнашното одобрение на изграждането на нови еврейски селища на Западния бряг, призовавайки израелското правителство да отмени това решение и да спре разширяването на селищата, предаде Франс прес.

"Ние, представителите на Германия, Белгия, Канада, Дания, Испания, Франция, Италия, Ирландия, Исландия, Япония, Малта, Холандия, Норвегия и Великобритания осъждаме одобрението от кабинета по сигурността на израелското правителство на изграждането на 19 нови селища на окупирания Западен бряг“, се казва в съвместно изявление, разпространено от френското министерство на външните работи.

"Ще продължим да изразяваме ясната си опозиция срещу всяка форма на анексия, както и срещу развитието на политиката на колонизация", се добавя в текста.