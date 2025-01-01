Двама души загинаха при две последователни експлозии, последвани от пожар, в дом за възрастни хора в близост до американския град Филаделфия вчера, предаде Ройтерс. Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ.

Загинали са служителка и един от обитателите на дома, а 20 души бяха ранени, съобщиха официални представители.

Всички настанени и служители в дома за възрастни „Силвър Лейк“ в Бристол са установени, а пострадалите са транспортирани в местни болници, заяви началникът на полицията Чарлз Уиник.

По думите му в продължение на няколко часа не е имало информация за хората в сградата, докато пламъците не са били потушени. Кевин Диполито от противопожарната служба в окръг Бъкс съобщи, че първоначално множество обитатели и служители са били блокирани в разрушена част от постройката.

Центърът за координация при извънредни ситуации на окръг Бъкс е получил първите сигнали за експлозия малко след 14:00 ч. източноамериканско време (21:00 ч. българско), уточни Диполито. Той допълни, че първите пожарникари, пристигнали на място, са намерили „масивно срутване“, при което част от първия етаж е пропаднал в сутерена под него.

По думите му множество пострадали са били извадени изпод отломките - от блокирани стълбища и заседнали асансьори, докато пожарникарите са навлезли в срутената част на сутерена и са извели поне още двама души на безопасно място, преди да се изтеглят поради наличие на остатъчни газови изпарения.

Предната част на сградата е засегната от вътрешна експлозия, но по-голямата част от постройката не се е срутила, макар че повечето прозорци са напълно изпочупени.

По данни на местен телевизионен канал, който цитира медицинска сестра, работеща в заведението, обикновено в сградата пребивават над 50 пациенти на възраст между 50 и 95 години.