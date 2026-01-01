Осъдителна присъда за участник в телефонна измама, съобщиха от полицията.

След активни действия по разследването, проведени от служители на Районно управление-Правец, под ръководството на прокуратурата, криминално проявен мъж от село Априлово, бе осъден за участие в схема за ало измама.

Припомняме, че 50-годишният мъж бе задържан на 16 февруари на ГКПП-Русе. При извършена проверка на колата му вътре бе открит плик с 6000 евро.

Заловиха участник в телефонна измама в Софийско

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия бе установено, че той е взел парите от възрастна жена от Правец. В телефонни разговори по домашния и мобилния й телефон, продължили няколко часа през нощта, тя била въведена в заблуждение, че разговаря с „комисар“, а впоследствие и със „свещеник“ и трябва да изтегли и предаде спестяванията си за защита и като дарение.

Инструктирана била да използва и „кодова реплика“ при предаването на парите. Разтревожената жена изпълнила „указанията“ и предала 6100 евро на дошлия на адреса ѝ непознат.

След бързо приключване на действията по досъдебното производство извършителят бе привлечен в качеството на обвиняем. В сила е наложеното му от съда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца с 3 години изпитателен срок.