Заловиха участник в телефонна измама в Софийско, съобщиха от полицията.

На 16 февруари в Районно управление-Правец е постъпила информация от РДГП-Русе за установен евентуален участник в измама.

Жена стана жертва на крупна ало измама в Стара Загора

При проверката на автомобил, управляван от жител на село Априлово, граничните полицаи са установили съмнителен плик с 6000 евро.

Установено е, че водачът е взел парите по-рано същия ден от възрастна жена от Правец, която била въведена в заблуждение по телефона.

50-годишният мъж е задържан. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.