68-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 12 февруари тя е подала сигнал след телефонно обаждане е била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията".

Пред жилището си, жената предала на непознат мъж 8000 евро и златни накити. Впоследствие тя е изтеглила от банковата си сметка 5800 евро и ги е предала на друг непознат мъж, на паркинг на магазин в града.

Торби с евро, хвърлени от терасата – възрастни хора станаха жертви на нагла телефонна измама

На 12 февруари в района на Дунав мост, при осъществяване на компенсиращи мерки служители на Гранично полицейско управление-Русе, са селектирали за проверка автомобил, управляван от 25-годишен мъж.

Граничните полицаи са открили червено портмоне със 7810 евро и златни накити. Младият мъж е признал, че вещите са получени в резултат на телефонна измама от жена в Стара Загора.

Той е задържан, парите и златните накити са предадени с протокол. Установено е също, че 5800 евро е предадена на 28-годишен мъж, който след като е получил парите от възрастната жена се обадил на тел.112, уведомил е полицията за случващото се и предал доброволно сумата от 5800 евро на полицейски служители от Второ РУ.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Бъдете бдителни и не се поддавайте на телефонни измами. Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог.

МВР препоръчва:

Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.

Ако имате съмнение, че сте попаднали на измамливо обаждане, затворете телефона, оставете го настрани и потърсете помощ от друг апарат, на ваш съсед, близък или роднина