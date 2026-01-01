Задържаха 57-годишен мъж, заподозрян в извършването на телефонни измами на възрастни хора в Стара Загора.

Според информацията от полицията, на 9 февруари 72-годишен мъж и 69-годишната му съпруга получили обаждане на стационарния си телефон, като били заблудени по схемата „Съдействие на полицията“. В резултат на измамата, мъжът изхвърлил от терасата на апартамента си торба с 4880 евро. След това семейството изтеглило всичките си налични пари – общо 5300 евро – които също били предадени на измамника на публично място.

Благодарение на бързите действия на полицията, извършителят е установен и задържан на 10 февруари в Стара Загора, непосредствено след като взел торба с 1200 евро и дебитна карта, изхвърлена от терасата на друг възрастен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно в Чирпан 85-годишен мъж също е измамен и е предал 4000 евро на непознат по същата схема. След бързи полицейски действия е установен 57-годишен мъж, съпричастен към измамата.

От МВР напомнят на гражданите да бъдат бдителни и да не дават пари на непознати лица по телефона, особено възрастните хора. При получаване на подозрително обаждане е препоръчително да се затвори телефонът, да се потърси помощ от близки или съсед и незабавно да се сигнализира на тел. 112.