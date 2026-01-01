Задържаха двама мъже за участие в телефонна измама на възрастна пенсионерка, съобщиха от полицията.

Те са играели роля на „мулета“, които имали за задача да изнесат парите зад граница. Действията по разследването са проведени под надзора на прокуратурата в Пазарджик.

В първия ден на февруари, в района на Дунав мост екип на Гранично-полицейско управление-Русе, е предприел проверка на автомобил по принципа „анализ на риска“.

Жертва на телефонна измама: Възрастна жена даде 21 000 лв., вярвала, че „съдейства на полицията“

Граничните полицаи установили, че в колата пътуват 39-годишен мъж от Велинград и негов 30-годишен съгражданин. Двамата имали съмнително поведение и това още повече привлякло вниманието на органите на реда.

След проведени няколкочасови беседи велинградчаните признали, че искат да пресекат границата, носейки парична сума, която взели от възрастна жена в Пещера.

В хода на разследването станало ясно, че телефонни измамници се обадили на домашния телефон на 80-годишна жена. Мъжки глас се представил за лекар и въвел в заблуждение пенсионерката, че е необходима парична сума за спешна операция на нейната дъщеря.

Жертвата предала на „мулетата“ сумата от 2000 евро и те потеглили към Русе с намерение на напуснат страната в посока Румъния. Двамата са неизвестни до момента на органите на реда.