Правителството предприема спешна мярка срещу високите цени на горивата, като хората ще бъдат подпомогнати финансово, това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

Той обясни начина и критериите, по които ще бъде осъществена тази помощ.

"Ние сме определили критерии, които са подоходни. Тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката си 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените", обясни Гюров и допълни: "Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери или да се използват такива неща за предизборни кампании".

Ще активираме мярката в най-скоро време - в рамките на месец март, каза още Гюров. Служебният премиер уточни, че мярката ще продължи, докато цените останат на високи нива и докато българските граждани в най-уязвимите групи от обществото усещат натиск от конфликта в Близкия изток.

"Разчетите за тези средства са между 20 и 30 милиона евро, в зависимост от групите български граждани, които ще попаднат в мярката. Те ще бъдат осигурени през бюджета и са на базата на разчети, направени от Министерството на финансите. Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара", отбеляза той.

Увеличението на цените в България е най-ниско в Европа, дори сравнено с нашите съседни държави - разликата е между 20 и 50 цента за различните видове горива, заяви Гюров. По думите му в момента има увеличение в диапазона между 15% и 25% от нивата в седмиците преди конфликта в Близкия изток.

Той коментира и предстоящия вот през април.

Има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на гражданите до момента, каза Гюров.

"Има много конспирации, спекулации и шум, който се вкарва в системата с цел да се отклони вниманието на служебното правителство и на Министерството на вътрешните работи", посочи той. "Нашата основна цел е провеждане на избори по правилата и работим с много добра система от данни, географска информационна система, в която имаме информация за рисковите секции", добави служебният премиер.

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите по-рано тази седмица. Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава.