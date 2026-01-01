Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев - шофьорът на електрическо АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг.

По време на днешното заседание, на което се гледаше мярката му за неотклонение, магистратите прецениха, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му, предаде NOVA.

БТА

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана.

Защитата поиска връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати, по думите им, съществени процесуални нарушения срещу двете страни по делото, както и по-лека мярка за неотклонение от задържане под стража, което прокуратурата смята, че е неоснователно.

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Обвиняемият Никола Бургазлиев изрази съжаление и съболезнования пред близките на Христина и Марти. Той поиска прошка в съдебна зала и заяви готовност при промяна на мярката да работи, а средствата да дарява за възстановяването на детето.

Междувременно пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояха за справедлив процес. Сред тях бе майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

БТА

Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая.

Защитата на обвиняемия ще настоява за по-лека мярка за неотклонение. „Ще пледираме за по-лека мярка, като ще изложим подробни аргументи в подкрепа на парична гаранция или домашен арест“, каза адвокатът на Бургазлиев Галина Колева.

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Пред журналисти бащата на подсъдимия Никола - Георги Бургазлиев, заяви, че очаква справедливо наказание и че синът му не е употребявал наркотици. „Само болен мозък може да каже, че има умисъл. Пробите за наркотици са некоректни. Той няма как да няма вина в случая, но тя не е само негова“, заяви Бургазлиев.

Чичото на пострадалото дете - Юлиан Здравков - съобщи, че 4-годишният Мартин продължава възстановяването си, но има временен застой в напредъка и процедурите му са удължени. По думите на семейството детето остава в процес на лечение и рехабилитация.

БТА

Разпоредителното заседание започна в 10:00 часа, като делото ще продължи по общия ред. Няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено. Преди него близките се събраха на мълчалив протест.

Според обвинението, на 14 август 2025 г., обвиняемият е управлявал четириколесното електрическо превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол. В резултат на допуснати множество нарушения на правилата за движение по пътищата той е блъснал преминаващи пешеходци. 35-годишната Христина почина след месец в кома, а синът ѝ - 4-годишният Мартин – оцеля, но е със 100% ТЕЛК.

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