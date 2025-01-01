Христина - жената, блъсната от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт. Това научи NOVA.

Информация за състоянието на пострадалата и 4-годишното ѝ момченце сподели музикантът Константин Кацаров.

"Мартин е в критично състояние, но се бори", написа той във Facebook.

АТВ се вряза в пешеходци в „Слънчев бряг“, майка и дете са в кома, други трима – в болница

Припомняме, че преди седмица млад мъж с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в курортния комплекс, след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас.

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но тя и детето ѝ останаха с опасност за живота. Стана ясно, че водачът е 18-годишен син на полицейски служители. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който беше пуснат под домашен арест.