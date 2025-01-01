Тежък инцидент с електрическо превозно средство в „Слънчев бряг” прати петима души, сред които и три деца, в болница. 35-годишна жена и 4-годишно момченце са в кома, съобщи БНТ.

По данни на МВР инцидентът е станал около 14:00 часа, на алея между два хотела в курорта.

18-годишен с АТВ губи управление над моторно превозно средство, отдавано под наем, и се качва на тротоар. Вследствие на това блъска 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години, предаде NOVA. След това младият шофьор се удря в сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел, който е със счупен таз.

NOVA

Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце и 35-годишната му майка. Те са в кома в отделението по реанимация в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Без опасност за живота са бащата и другите две деца, които са му племеннички.

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му. Хората, от които е наел превозното средство, отказаха коментар пред медиите.

БГНЕС

Автотехническа експертиза трябва да покаже дали превозното средство е било изправно. 18-годишният шофьор е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.